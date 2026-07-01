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台股交易時間延長有譜？證交所林修銘揭兩大關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台股交易時間要延長了。證交所董事長林修銘今在財委會說，台股交易時間，在主要市場中偏短「延長交易時間是研議的方向」，目前正與券商溝通，初步評估可延長一小時到一個半小時，收盤延至下午3點半「有可能」。

立委羅明才質詢指出，台股與美股連動性高，台灣資本市場要與國際接軌，交易時間是否應延長。

林修銘說，台股交易時間與各國主要市場相比確實相對較短，已研議延長交易時間，但仍須兼顧券商系統負載與IT韌性。

他說，延長交易時間有兩大關鍵。第一，台股目前採「一盤到底」，不像日本中午有休市時間，券商多數希望維持一盤到底；第二，延長多久仍待評估，目前較傾向延長一小時或一個半小時，並參考日本市場交易時間安排。

羅明才追問，是否可能延長到下午3點半。林修銘說「這有可能」，但仍須進一步評估市場交易量、券商系統承載能力及交易後台作業能量。

至於延長交易時間是否可帶動成交量增加？林修銘說，交易所與券商都希望延長後能增加成交量，但增加幅度仍須模擬，並納入IT系統容忍程度評估。

羅明才也指出，若台股交易時間延長、成交量擴大，將有助證交稅收入；財政部表示，今年截至6月底證交稅收入約3,300億元，全年預算數約7,000億元。

不過，金管會主委彭金隆也強調，所謂國際接軌，不是交易時間、稅制都要與其他國家完全一樣，而是台灣已成為國際級資本市場，交易制度應符合國際投資人交易習慣。

彭金隆表示，交易時間調整涉及市場制度、券商作業及投資人習慣，證交所已提出多套方案，後續仍須取得社會共識，才會進一步推動。

台股 證交所 美股

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