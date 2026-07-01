記憶體、CCL 之後矽晶圓報價蠢蠢欲動 環球晶飆漲停領軍 這幾檔齊亮燈

漲價題材成為盤面上的熱點，從CCL、記憶體、被動元件延伸到矽晶圓，矽晶圓族群報價蠢蠢欲動，引來買盤青睞，環球晶（6488）1日直接跳空衝上漲停1,105元開出後鎖死，合晶（6182）、台勝科（3532）、中美晶（5483）也飆上漲停。

受惠AI需求強烈，晶圓代工、先進封裝、記憶體、ABF、CCL、矽晶圓都有漲價空間，亞系外資針對矽晶圓產業調查表示，上半年矽晶圓現貨價格已回升5～10%，原本預估下半年將再上漲10%，但考量記憶體廠及邏輯晶圓代工廠採購增加，預估矽晶圓下半年漲幅將比原先的預估還高；亞系外資預期，環球晶等矽晶圓供應商將具備議價能力。

環球晶自結5月稅後純益35.03億元，年增1,199%，每股純益7.33元；董事長徐秀蘭先前曾透露，今年市況比去年「相對好非常多」， 在產品應用上，除了AI需求很強，非AI應用包括車用、工業用產品也陸續回溫，目前12吋產能滿載，其他中小尺寸矽晶圓稼動率也高，能見度已達第3季。

環球晶早盤以漲停1,105元開出，雖曾打開但快速再鎖回漲停；合晶也跳空以漲停135元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.2萬張；中美晶以189.5元開高後衝上漲停198元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.8萬張；台勝科也是直接跳空以漲停400元開出後鎖死。