股市延長交易！ 證交所曝光理想方案是一盤到底 與日股收盤時間對齊

台股大好，證交稅大賺，立委也關注股市延長交易時間方案，對此，證交所董事長林修銘今日在財委會上備詢時指出，證交所目前評估最理想的方案，是仍維持「一盤到底」（中間不休息），並且延長至像日股收盤時間為下午3點半一樣，和日股交易時間對齊，但他也強調，這要看券商IT系統能否有足夠的韌性配合執行。

林修銘指出，台灣與各國主要股市交易時間相較，相對較短，因此對於延長交易時間和國際接軌，現在正和券商溝通當中。另外，整個IT的韌性，也攸關執行面能否成功；對此羅明才接著問，台股與美股的連動性很大，但現在有日盤與夜盤差異，要延長多久？林修銘指出，現在是一盤到底，券商也希望倘若交易時間延長的話，也能一盤到底，現在證交所較傾向大約延長1或1個半小時，至3點半（指日股的時間，台股則為2點半）左右，和日本對齊的可能性最大。每日成交量的增加？這些會評估，因為涉及IT的韌性，在IT的容忍程度上都會考量。

羅明才也指出，現在成交量為1兆8千億，因此延長至3點半，未來會到2兆8千億左右，稅收會增加很多。對於今年證交稅編列情況，財政部次長陳勇勝回應，原本預算全年2500億，但現在已到3300億元，最新的證交稅預算，財政部已編列7000億元左右。羅明才提議因應成交量擴大，證交稅比照美國從千分之3降稅至千分之1.5，對此彭金隆回應，稅制及時間延長，是整個制度檢討，並非其他國家怎樣就完全比照，延長交易時間也是為了符合國際交易習慣。