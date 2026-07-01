7月除權息行情 台股基金布高殖利率股

7月進入除權息旺季，除息資金回流有助支撐盤勢，並推升後續動能，而 7~8月陸續有高殖利率企業除權息，持續增添市場流動性，因此台股基金布局較佳殖利率股受到注目。

台中銀台灣優息基金台股研究團隊指出，近期荷姆茲海峽有條件重新通航，地緣政治風險較先前緩和，投資氣氛轉趨樂觀，尤其最新5月出口年成長51.7％，來自AI需求推升半導體、資通訊與 AI 伺服器供應鏈出口，使AI科技相關企業可配發金額增加。

由於企業賺得多，可發放的現金股利總額自然隨之水漲船高，不妨把握台股基金，其主要布局股票殖利率優於全體上市/櫃股票平均，參與台股除權息旺季行情。

台股2026上半年漲17,162點，下半年如何布局？對此，台中銀台灣優息基金研究團隊指出，企業持續創造營收估計是2026下半年行情推手之一，然海外AI需求隨美科技大廠資本支出，以及地緣政治等大環境時常改變，故利用每月10日前上市/櫃公布營收年增率，除判斷企業未來營運成長，輔以研究其他影響股價如政策及物價等，多面相判斷布局下半年成長潛力股。