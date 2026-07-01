產品漲價股價卻不漲？南亞大漲再創新高 富喬卻臉黑下跌

玻纖布廠富喬（1815）近日發出漲價通知，自1日起，E-glass與FLD2玻纖布新訂單各調漲報價30％與15％。但富喬昨日漲停後，1日漲勢未延續，盤中下跌逾2%，同族群的台玻（1802）、德宏（5475）、建榮（5340）也都下跌，僅南亞（1303）盤中漲停，衝上183元，再創歷史新高。

富喬指出，近期受到玻璃纖維原紗成本持續上漲、能源價格增加、運輸費用波動及製造相關成本提升等因素影響，玻纖布生產成本已大幅增加。在審慎評估後，將針對部分玻纖布產品進行價格調整，範圍包括E-glass與FLD2玻纖布全系列產品，將各調漲報價30％與15％，從今日起的新訂單，即適用於新價格。

法人預期，上述產品報價調漲後，對於富喬後續營收與獲利表現應有助益。另由於AI產品規格提升 ，使得上游玻纖材料也要升級，評估富喬下半年次世代的LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨量將持續上升。

不過富喬今日股價不漲反跌，盤中小跌逾2%，台玻也下跌近3%。南亞則是同族群中表現最強勢者，股價跳空開高，盤中觸及漲停價183元，再創新高。

近日外資發布報告，將南亞目標價自125元大升至200元，看好南亞已順利成為輝達（NVIDIA）銅箔基板M10材料的三家送樣測試名單之列，並有望成功獲得M9、M10的客戶認證。外資認為，若未來幾個月順利取得M9、M10認證，加上2028年前高階T-glass產能擴增至3倍，將成為公司估值重估的重要契機。

南亞第1季電子材料營收占比已達五成以上，主要受惠客戶需求持續強勁，本業獲利及轉投資台塑化（6505）及南亞科（2408）業外貢獻均較前一季明顯增加，單季稅後純益142.5億元，每股純益（EPS）1.8元。