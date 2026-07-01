台股攻上47,000點 測試介面股火力全開 旺矽、穎崴亮燈漲停

台股1日延續強勢表現，盤中在台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等大型電子權值股續揚帶動下，指數站回47,000點整數關卡；買盤同步轉進高價半導體測試介面族群，旺矽（6223）、穎崴（6515）早盤雙雙亮燈漲停，精測（6510）也大漲逾7%，AI高階晶片測試題材再度成為盤面焦點。

旺矽開盤不久即攻上6,695元漲停價，上漲605元；穎崴同步亮燈漲停，股價衝上8,890元，上漲805元、漲幅9.96%；精測盤中最高來到3,255元，上漲220元、漲幅7.25%，測試介面三千金今日全面獲買盤追捧。

權值股方面，台積電盤中來到2,490元，上漲80元、漲幅3.32%，最高觸及2,495元；聯發科盤中報4,285元，上漲40元、漲幅0.94%，早盤最高曾達4,380元；封測龍頭日月光投控則上漲30元至710元，漲幅4.41%，電子權值股維持多方架構，也為測試族群延續強勢氣勢提供支撐。

旺矽、精測、穎崴、雍智（6683）等測試介面廠受惠AI高階晶片測試需求維持強勁，法人看好在AI商機支持下，下半年業績有望優於上半年。其中，旺矽受惠探針卡需求暢旺與矽光子設備布局效益顯現，法人正向看待第2季營收再創新高、下半年優於上半年；穎崴則受惠高雄仁武新產能開出，未來幾個月將加速去化在手訂單，迎接AI應用對高階Test Socket與MEMS Probe Card需求。

精測部分，公司受惠HPC與AI應用帶動，高速測試載板與探針卡需求強勁，產能同樣吃緊，正透過廠區空間重整、外部據點擴充與新設備導入擴大整體產能；不過新產能仍需經製造與客戶驗證，實際營收貢獻仍需時間發酵。