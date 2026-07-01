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6月總開戶數衝破1,448萬創新高 少年股神、首投族成增長主力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖，年輕族群或是新進投資人，正加速湧入資本市場。 聯合報系資料照
台股示意圖，年輕族群或是新進投資人，正加速湧入資本市場。 聯合報系資料照

臺灣證券交易所公布，6月份投資人開戶數年齡分布統計數據顯示，台股投資熱潮持續升溫。繼5月份總開戶數達到1,433.2萬人後，6月份台股總開戶數再創歷史新高，來到1,448.7萬人，單月激增15.5萬人，月增率達1.08％，反映出無論是年輕族群或是新進投資人，正加速湧入資本市場。

從性別結構來看，女性投資人的開戶成長速度在6月份超越男性。6月份男性總開戶數為690.2萬人、月增7.1萬人、女性總開戶數則高達747萬人、月增8.1萬人，顯示女性在理財與證券投資的參與度上表現更為積極。

從年齡層的成長動能來看，投資年輕化、開戶向下扎根的趨勢極為顯著。其中，20-30歲的年輕族群單月開戶數增加4.5萬人，是所有人數增長最多的年齡層；而0-19歲的幼童與青少年族群表現最為驚人，單月增加3.2萬人，月增率高達4.37％，居所有年齡層之冠。這顯示在全民理財觀念普及下，許多家長正積極幫下一代規劃台股資產配置

雖然61歲以上的高齡族群目前仍是台股開戶結構的最高占比，達29.50％、共427.3萬人，但其單月增幅已放緩至0.16％。相反地，30歲以下（含0-19歲與20-30歲）的整體占比從5月的17.87％快速提升至6月的18.22％。

法人指出，這意味著隨著數位券商App的便利化、零股交易普及以及ETF投資熱潮，帶動台股成功吸引更多社會新鮮人與學生族群進場，這股新興力量正逐步翻轉台股過去以中高齡投資人為主的結構。

除自然人外，代表大額資金或機構投資人的法人開戶數，在6月份也增加了1,823戶，月增率為1.61％，總數達到1.14萬戶，不論是散戶投資人還是法人機構，在6月份皆呈現全面性增長，彰顯出整體市場對於台股後市發展仍抱持相當強烈的信心。

台股 資產配置

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