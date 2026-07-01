台股7月開門紅！台積電大漲逾3% 大盤續飆逾千點重返47K

台股7月首個交易日延續強勁攻勢，7月台指期開盤率先大漲737點、報47,516點；集中市場隨後開高108.79點、報46,234.7點，在台積電（2330）勁揚逾3%領軍下，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、南亞（1303）等電子權值股全面走強，推升大盤漲點迅速擴大至逾1,100點，一舉站回47,000點整數關卡之上。盤面友達（2409）、群創（3481）、中纖（1718）人氣火熱。

美股周二延續漲勢，道指再創收盤新高，費半指數勁揚3.92%，輝達、AMD、英特爾等AI晶片股同步走強。隨第二季畫下句點，標普500與那斯達克指數同步寫下近六年最佳單季表現，費半指數第二季更狂飆88%，創下歷史最佳單季紀錄。台股ADR同步走揚，台積電ADR大漲4.94%、日月光ADR勁揚7.1%，帶動台積電期貨盤後上漲55元、台指期夜盤勁揚649點，為台股今日續攻高檔增添動能。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高85元、報2,495元，台達電開2,020元、鴻海（2317）開255元、聯發科開4,315元、日月光投控開710元。

類股方面，塑膠、電子零組件、光電、半導體等漲幅居前，水泥、數位雲端、百貨貿易等相對疲弱。

回顧台股6月30日表現，集中市場指數大漲1,126.01點、漲幅2.5%，成交值放大至1.2兆元。三大法人買超144.41億元，包括外資賣超5.09億元、投信買超3.65億元、自營商買超145.85億元。

累計6月，集中市場指數上漲1,392.97點、漲幅3.11%。三大法人賣超6971.19億元，包括外資賣超6017.97億元、投信買超1532.8億元、自營商賣超2486.02億元。

法人指出，台股已重新站回所有均線，技術面轉佳，但若要挑戰前高仍須成交量放大配合。市場持續受AI投資熱潮支撐，不過外資期貨淨空單仍逾8.3萬口，短線波動恐加劇，建議保留資金彈性，聚焦台積電、先進封裝、PCB、高速傳輸及AI權值股逢回布局。