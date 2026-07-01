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台股開戶數衝1448萬 6月底證交所統計續創新高

中央社／ 台北1日電

台股今年上半年大漲17162.31點，創歷史紀錄，吸引民眾湧入股市，根據台灣證券交易所統計，截至6月底，台股累積總開戶數達到1448萬7981人，比起5月再增加約15.5萬人，續創新高，半年來激增72萬156人。

根據證交所6月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為78萬5558人，半年來增加10萬9693人；20至30歲累積開戶數185萬4051人，半年增加6萬8171人；31至40歲累積開戶數235萬7847人，半年增加12萬2620人。

41至50歲累積開戶數270萬4355人，半年增加9萬5144人；51至60歲累積開戶數239萬7572人，半年增加6萬5218人；61歲以上累積開戶數427萬3840人，半年增加25萬1804人；法人等其他累積開戶數11萬4758人，半年增加7506人。

證交所 台股

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