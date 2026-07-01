台股184檔個股上半年翻倍飆升

台股憑藉紮實基本面及豐沛內資，上半年多頭氣勢如虹，統計共有184檔個股翻倍大漲，其中，「飆股王」聯友金屬-創（7610）狂漲14.59倍狠甩群雄，禾伸堂、睿生光電、景碩、青雲分居第二至五名，均上漲逾四倍。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧總經理范振鴻分析，台股上半年漲幅居全球前段班，主要受惠人工智慧（AI）算力需求爆發、AI變現疑慮緩解，帶動企業獲利成長率自年初約20%，持續上修至目前逾40%，加上ETF等內資推波助瀾。

隨台股量價齊揚及各路資金蜂擁而至，搭上AI多頭順風車或外溢效應的題材族群積極表態，統計上半年共184檔個股漲幅逾一倍，主要分布被動元件、功率元件、ABF載板、銅箔基板、先進封裝、矽晶圓、成熟製程、半導體設備、記憶體等。