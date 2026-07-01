台股上半年 外資提款9,511億 投信買超3,966億

台股今年上半年行情一度寫48,218點新高，但土洋法人操作不同調，其中，外資上半年大舉提款9,511億元，為歷史同期新高。若以年度排名，暫居史上第二大賣超單年，而投信一舉買超3,966億元，則為歷史同期新高、且是第二大買超單年，二者操作南轅北轍。

雖外資、投信上半年不同調，不過，外資在6月大賣逾6,000億元之際，逆勢反手買超逾百億元的前十大個股為聯電（2303）、日月光投控、南電、京元電子、台光電、致茂、文曄、台塑、嘉澤、聯茂，主要集中在成熟製程、封測、PCB等，與投信在6月大買逾百億元的前十大個股，包括廣達、華邦電、南亞科、國巨*、凱基金、瑞昱、台積電、南亞、創意、遠傳等，市場看好是7月台股行情再攀高的聚焦點。

自第1季中東緊張情勢爆發，外資在3月倒貨9,682億元、為史上賣超第一大單月後，雖4、5月分別回補2,481億元、2,360億元，但聯準會新主席華許上任後首場記者會，部分大行預期9月起可能升息，加上蘋果等消費電子巨擘以漲價回應飆升成本，AI通膨成為焦點，外資6月再次大賣6,017億元，為史上第二大賣超單月。