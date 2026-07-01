台股上半年寫五大驚豔 上演「奔馬行情」

台股上半年上演「奔馬行情」，統計至昨（30）日，包括指數漲點、市值增加、成交值、投信買超金額、千金股增加檔數等五大項，均同步改寫台股史上半年度新紀錄。

台股這波行情，主要得益於半導體與AI出口強勁的基本面帶動。雖然大盤在3月一度因中東戰爭爆發重挫3,691點，不過，隨外資大舉認錯回補，加上內資齊力追捧，推升指數V轉向上，連三個月收紅上揚。

台股上半年創五大紀錄

上半年台股強彈17,162點，呈現史詩級狂飆，其中，上市市值大增56.45兆元、上櫃市值增加4.27兆元，市櫃合計增加60.72兆元、成交值合計118.85兆元、外資賣超9,511.54億元、投信買超3,966億元、千金股檔數大增26檔、台指期大漲17,714點等，均創下史上半年度的歷史紀錄。

此外，在權值指標股方面，市場關注度最高的權王台積電（2330），上半年股價大漲860元，市值增加22.3兆元；聯發科上半年股價更是強揚2,815元、漲幅1.96倍、市值激增4.51兆元，也都改寫半年度歷史新猷。

法人認為，台股上半年這波強勢大漲，特別是第2季狂飆14,402點，主要反映台股強勁的基本面預期與「台灣錢再次淹腳目」的事實，雖然外資大賣台股，但在內資瘋狂搶進下，仍不斷締造指數接連創下歷史新高。

觀察台灣的超額儲蓄金額，至目前為止已連續二年成長，由2023年的3.25兆元一路增加，主計總處估今年將達8.46兆元，僅2026年就將增3.04兆元，增幅56.09%，超額儲蓄率由去年的19.26%升至今年的26.3%。

再由貨幣供給指標M1b與M2的關係來看，根據央行數據，去年12月起，流動性最高的M1b年增率即超越M2出現黃金交叉向上並一路延續至今，顯示市場資金動能充沛，是推升這波股市強揚大漲的主因。

台股今年以來雖已大漲近六成，但融資餘額更激增78%，加上指數正乖離大，使市場「恐高症」愈來愈嚴重。不過法人認為，台股漲多不是貴，由於基本面評價合理，且台積電未來仍將獲利高成長，將成為台股後市不斷衝高的關鍵。