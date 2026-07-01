台股下半年 衝向55,000…法人看法愈來愈樂觀

台股昨（30）日在2026年上半年最後一個交易日出現報復性反彈，終場勁揚1,126點、收46,125點，重回46K大關。展望下半年，受惠資金與政策雙利多助攻，伴隨上市櫃企業獲利年增率上調至逾四成的亮眼基本面加持，法人樂觀上看55,000點大關。

目前內外資法人對台股下半年看法愈來愈樂觀，目標指數位置不斷上調。整體而言，加權指數朝50,000點邁進，已逐漸成為法人圈的基本共識。

法人看台股高點

觀察內外資法人對台股後市看法，其中凱基投顧上看50,000點，樂觀情境下，不排除上看55,000點；台新投顧53,176點、群益投顧53,000點、高盛證券51,000點、宏遠與兆豐投顧及國泰世華銀行均為50,000點、摩根大通認為樂觀情境下將上看50,000點。

愈來愈多內外資法人以50,000點為台股高點的基本共識，主要還是以基本面為依歸，如近來法人圈已興起一股上調今年上市櫃企業獲利潮，年增率紛紛向四成靠攏，兆豐投顧更是逼近五成、達49.7%，居法人圈最高。

此外，儘管台股股價淨值比已來到4.18倍，居歷史新高，使得外資紛紛獲利了結，不過由於內資買盤強勁，除國家隊積極護持外，融資餘額也不斷攀高，加上台股ETF規模衝上7.19兆元，內資買盤已成為推升股市走強的關鍵。

政府政策力挺更是關鍵，市場普遍解讀為「4萬多點並不是行情的終點，這波V轉向上後，是新一波行情的起點」，包括台積電不會被「關禁閉」、政策放寬並鼓勵投信業者推出各類科技與高股息ETF等。

台股昨日開高收高，終場大漲2.5%，成交量擴增至1.2兆元，連二紅，呈現價漲量增有利格局。三大法人買超144.4億元，其中，外資賣超5億元，連六賣、累計賣超4,045.3億元；投信買超3.6億元，連六買、累計買超529.3億元；自營商買超145.8億元，轉賣為買。八大公股行庫則逢高調節，賣超128.3億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等三大市場名師觀點，台股昨日大漲千餘點，重新站回所有均線，短多有機會轉強，若量能擴張至20日均量約1.36兆元，有機會再次挑戰48,218點歷史高點。