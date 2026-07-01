權王盤後鉅額交易衝上2,585元天價

繼Aletheia資本、瑞銀、麥格理、里昂等外資相繼調升台積電（2330）目標價後，摩根士丹利（大摩）、野村也基於台積電營運前景將優於預期、晶圓代工價格進一步調升、及製程節點的領先地位等優勢，加入按讚台積電行列。

其中，大摩維持「優於大盤」評級，目標價由2,588元升至2,888元，居外資圈第六高；野村則持續喊買，目標價由2,820元升至3,425元，一舉超越瑞銀、竄升至內外資第二高價。

外資頻頻按讚台積電之際，台積電昨（30）日盤後鉅額交易又出現新天價。

根據臺灣證券交易所公告，台積電昨日共有六筆盤後鉅額交易，合計成交4,077張700股，總成交金額高達98.5億元，其中一筆八張配對交易，成交價飆上2,585.87元天價。

台積電昨日股價走勢震盪，早盤最高一度大漲105元至2,475元，隨後獲利了結賣壓出籠，尾盤爆出逾1.8萬張大單摜壓，終場收2,410元、漲40元。

市場人士指出，鉅額交易向來被視為中長線大戶與法人資金的「仙人指路」指標。若以昨天鉅額交易的「新天價」2,585.87元與收盤價2,410元對比，台積電股價潛在向上預期空間高達175元以上，換算可貢獻大盤超過1,442點漲點。

在權王鉅額交易再次領路之下，台股有望劍指48,000點歷史大關。