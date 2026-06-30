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證券培育營 報名延至5日
為厚植未來金融菁英，櫃買中心自2008年起持續舉辦「大專生證券菁英種子線上培育營」，旨在協助年輕學子建立正確的證券投資觀念，歷年來皆吸引眾多大專院校學生熱烈參與。為確保有意報名的學生皆能順利共襄盛舉，櫃買中心宣布今年度活動報名期間特別延長至7月5日截止，請把握最後報名機會。
櫃買中心表示，因應投資年輕化以及新世代倚賴AI工具和社群網路獲取投資資訊趨勢，本屆「線上培育營」採「線上學習」與「實作競賽」並重模式，課程內容除涵蓋理財觀念、投資策略及市場運作實務外，更透過模擬投資組合操作，藉此強化學員的實務應用能力。此外，本次活動特別新增「人工智慧在金融產業的應用」直播講座，邀請領域專家與學員即時互動、親自解答直播留言區之提問，帶領學員掌握前瞻金融科技動態。
本活動全程免費，歡迎大專院校學生三至五人組隊參加。學員只需完成線上課程學習與觀看直播講座，並錄製以「櫃買商品」為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址即可參加競賽。獲勝隊伍最高可獲得新台幣5萬元獎金及獎狀，活動另設有「早鳥全勤獎」及「入圍優秀獎」等多項豐富獎勵。櫃買中心誠摯邀請大專院校學子踴躍組隊，也歡迎各校師長積極推薦學生參賽，共同開拓金融視野。
更多報名資訊請詳報名網址（https://ysseed.sfi.org.tw）查詢。
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