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璞玉中小指數點將 百檔入列

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉中小優選100指數」，自近日起發布收盤指數；100檔入列股票名單包括辛耘（3583）、世芯-KY、華城、洋基工程、富世達、振大環球、兆聯實業、八方雲集、統一超、亞翔、帆宣、技嘉、漢唐、勤誠、玉晶光、保瑞等。

「臺灣璞玉中小優選100指數」以「臺灣全市場指數」為母指數，自上市股票市值非屬前50大，以公司獲利與配息穩定的概念，運用市場交易量、值等資料，篩選如璞玉般尚未被發掘潛藏價值的中小型股票，再選取具營運穩定度與營收成長率的公司股票，編製指數表彰具經營品質與成長趨勢之璞玉中小型股組合的投資績效。

臺灣璞玉中小優選100指數發想自臺灣璞玉指數的設計理念，自台灣上市股票，以最近三年EPS皆為正值，最近三年每年皆配發股利；以及最近三個月成交金額、成交股數、周轉率、波動度、股價動能等五個條件中至少四個條件非屬於前10%者，依近五年營運穩定度與營收成長率指標，依指標分數排序，擇優選取100檔股票；採自由流通市值加權計算指數，個股權重上限10%，並且定於每年4、10月進行成分股定期審核。

富世達 帆宣 辛耘

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