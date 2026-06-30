臺灣證券交易所為響應國家政策，打造具台灣特色「亞洲那斯達克」作為產業與資本市場戰略目標，攜手國內兩大國家級智庫—台經院產經資料庫、資策會產業情報研究所（MIC）今年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫，6月推出的研究報告聚焦於「綠能環保」、「電腦及周邊設備」及「生技醫療」三大產業。

綠能環保產業方面，報告指出2021至2025年我國廢金屬申報量穩健成長，再利用比重提升至75.91%。去年因中國大陸出口管制引發全球鎢金屬短缺，導致我國鎢酸鹽產品整體出口值年增率高達17.82%。

展望未來，在大陸鎢金屬出口管制與地緣政治升溫下，國防軍工與AI商機帶動的PCB微徑鑽針，導致鎢金屬需求提升，推升全球鎢基材料回收市場，並有望於2033年達到16.75億美元。另外，有關廢棄物處理產業，全球循環經濟正從末端汙染防制走向高值化資源再生，2030年全球循環經濟商機價值預估達4.5兆美元；而今年4月台灣循環經濟產值已高達1,688億元，每年持續成長9%。

電腦及周邊設備產業方面，報告指出受惠生成式AI、邊緣運算與AI代理商機發酵，雲端服務商擴大基礎建設資本支出，在AI伺服器穩定出貨與固態硬碟價格維持高檔下，帶動今年第1季我國電腦周邊設備製造業銷售值年增率達72.6%，預估上半年銷售值成長力道比去年同期更強勁。

展望下半年，隨全新AI PC出貨帶動規格升級，加上科技大廠透過品牌孵化器、產品多角化經營與提升高毛利產品比重的成效陸續顯現，預期將進一步帶動產業景氣擴張。

生技醫療產業方面，研析報告指出近年隨基因科技、次世代定序服務（NGS）與AI發展，精準醫療正取代傳統同病同治模式。2024年全球基因檢測市場約117億美元，預計2030年將達393億美元，年複合成長率達22.5%，而全球精準醫療市場亦預估在2030年成長至2,492億美元。