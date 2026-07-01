中國信託證券 放送大獎

中國信託證券推出「中國信託60 狂歡加速祭」歡慶集團60周年，除了新開戶及交易可享合計價值600元好禮外，完成首次分戶帳（中信戶立通）交易，即有機會抽中「F1新加坡大獎賽雙人行」；活動限定期間單筆台、美股交易滿額亦可再獲抽獎機會。

活動呼應全球矚目F1賽車自我超越理念，讓投資人體驗速度創造機會的投資精神，並以多重回饋歡慶60周年。

中國信託證券表示，自2026年7月1日至9月30日止，首次開立台股帳戶可獲亮點200點（價同新台幣200元），新戶完成任一筆台股交易再享400元手續費折抵金，合計價值600元好禮。

另外，於8月31日前完成首次分戶帳交易，還有機會抽中「F1新加坡大獎賽雙人行」，包含賽事門票、來回機票與住宿，邀投資人親赴現場感受國際賽車盛事。

台、美股交易滿額可抽F1雙人行及車麻吉Prime會員。活動期間，單筆台股或複委託美股交易每滿60萬元，舊戶可獲一次、新戶可獲五次抽獎機會，參加「車麻吉Prime會員」抽獎（價值12,400元），預計抽出90名幸運得主，會員整合停車、加油等服務，如停車每小時33元、加油每公升1元等優惠。

此外，只要於8月31日前達成上述交易條件者，還可額外獲得「F1新加坡大獎賽雙人行」抽獎資格，每達成一次以上交易門檻，即可累積抽獎機會。

每月亦同步享有「歡慶中國信託60周年」月月抽活動，7月至12月連續六個月「逢六就抽」，每月6、16、26日均抽一名贈漢來日月行館雙人房住宿券乙張，交易滿60萬元即可享有抽獎機會，交易次數愈多、中獎機會愈高。

中國信託證券表示，中信亮點APP整合投資資訊、交易功能與會員回饋，中信戶立通（分戶帳）則提供即時交割與資金管理服務，如同F1賽車講求速度與精準策略，未來將協助投資人以高效率工具掌握市場機會，持續透過數位服務與創新機制提升投資體驗。