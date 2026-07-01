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就市論勢／記憶體、銅箔基板 亮眼

經濟日報／ 鄭秉倫（群益平衡王基金經理人）

盤勢分析

近期台股波動明顯，主要受國際市場多重利空交織影響。根據美林銀行最新基金經理人調查報告，市場對貨幣政策定價正在發生轉向，帶動短線資金出現強烈獲利了結壓力。

從全球視野來看，這波調節壓力集中半導體與AI供應鏈，然而，即便短線出現估值修正與籌碼過熱警戒，並不代表AI長線基本面轉弱。

統計過去外資前十大賣超後的行情，台股於一周、兩周及一個月後平均漲幅分別達2.2%、3.6%、5.1%，顯示在恐慌性籌碼清洗後，反而是長線資金進場布局良機。

投資建議

投資人應避免盲目追價，尋找籌碼進一步沉澱後的逢低布局機會。

建議聚焦兩大主軸，首先是核心技術平台的升級趨勢，包括高階記憶體、高溫高容被動元件、高效能散熱系統、銅箔基板、高頻測試介面及半導體先進製程，這些族群受惠於新一代AI平台規格躍升，具有高度的能見度與產值增長潛力。

其次是AI應用全面擴散，從雲端延伸至地端的邊緣運算裝置，如具備AI功能的新型態電腦、機器人系統及穿戴式擴增實境眼鏡等，可留意相關供應鏈。

半導體 台股

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