證交所公布去年基層員工均薪 加薪最多不是半導體！這產業調升2成奪冠

臺灣證券交易所公布，2025年本國上市公司非擔任主管職務之全時員工平均薪資為144.7萬元，相較去年同期成長6.8%，經統計各產業薪資情形，2025年及2024年兩年度各產業平均薪資皆超過65萬元，另包括半導體業、金融保險業、航運業、油電燃氣業、塑膠工業、資訊服務業、數位雲端、綠能環保、鋼鐵工業等15類產業平均薪資亦超過100萬元，其中綠能環保平均薪資成長幅度居冠，達19.5%。

另2025年本國上市公司非擔任主管職務之全時員工人數達116萬人，相較前一年同期成長2.7%，其中傳統產業（排除電子工業及金融保險業）如綠能環保、建材營造、生技醫療、汽車工業、食品工業、玻璃陶瓷等計23個產業，總員工人數成長比率達3.4%，增加幅度優於整體非擔任主管職務之全時員工人數成長比率2.7%，顯見台灣資本市場在科技產業帶動成長下，此效益亦擴及於整體市場各產業類別，轉化為對各類生活、娛樂、服務的實質消費需求，帶動全產業就業人數普遍增加的良性循環，另為防止優秀人才流失，並在質與量上維持競爭力，傳統產業亦主動調整薪資結構，帶動跨產業薪資成長趨勢。

今年6月30日已彙總揭露本國上市公司申報之2025年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，該資訊係排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工之薪資水準，與今年6月1日公布之「114年度財務報告附註揭露之（全體員工）薪酬資訊」範圍及定義不同，故不宜直接進行比較，提醒投資人宜參閱公開資訊觀測站之相關說明。

另符合任一篩選指標之公司亦有申報「公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性暨具體改善措施說明」供外界參閱，篩選指標計有三項包括：(1)薪資平均數未達50萬元者、(2)公司EPS較同業為佳惟薪資平均數低於同業水準、(3)公司EPS較前一年成長惟薪資平均數較前一年減少。投資大眾可依證券代號、產業類別、薪資平均數或中位數等不同排列方式，於公開資訊觀測站「彙總報表」項下「公司治理/員工福利及薪酬統計/非主管之全時員工薪資」進行查詢（https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t100sb15）。

臺灣證券交易所期許上市公司於營運績效成長之際，亦應重視員工權益、增進基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，俾落實公司治理及企業社會責任。