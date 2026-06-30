成交值前十名兩檔ABF載板股漲停 外資卻只買超這檔

台股30日大漲1,126.01點，漲幅2.5%，挑戰收復6/26的長黑K。由成交量、成交值排行來看，友達（2409）、群創（3481）、華邦電（2344）都上雙榜，但以ABF載板漲勢最強，欣興（3037）、景碩（3189）擠進成交值前十，並一同攻上漲停板。籌碼方面，三大法人同步買超欣興，但外資賣超景碩。

今日成交量前十名為友達、群創、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）、元大台灣50反1（00632R）、主動統一台股增長（00981A）、華邦電、力積電（6770）、凱基台灣TOP50（009816）。個股中漲幅最多的為友達，上漲6.86%，除了反1以外，聯電漲勢最小，僅上漲0.3%。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、聯發科（2454）、聯電、南亞科（2408）、華邦電、群創、欣興、友達、景碩。其中漲停的有國巨、欣興和景碩。

雖然台股大漲超過千點，但外資仍賣超5.09億元，大買的為自營商，合計買超145.85億元。儘管外資站在賣方，但仍買超欣興3,621張，投信也買超1,866張，加上自營商自行買賣52張，三大法人都買超。

外資發布報告指出，由於伺服器CPU需求強勁，推動ABF載板2026-2028年供需缺口進一步擴大。2026年缺口由先前預估的3%擴大到4%，2027年維持10%的預估不變，2028年預估缺口由13%上修到16%。

法人表示，目前AI GPU已吃掉大量ABF載板產能，而隨著AI伺服器CPU需求持續增加，也進一步推升ABF載板用量，在GPU、CPU同步帶動需求下，預期2026年下半年至2028年供給吃緊態勢將更加明確。

由於供不應求，載板價格也可望上漲，亞系外資表示，2026年第2季ABF漲價高個位數，預期第3季漲勢加速，漲價達雙位數，且明、後年還有更多價格紅利。