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2018年來最強多頭循環！被動元件族群強勢上漲 多檔個股鎖漲停
被動元件族群30日迎來強勢上漲，國巨*（2327）10點半過後強勢鎖住1,140元漲停價位，凱美（2375）、大毅（2478）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）、華新科（2492）等個股均鎖住漲停價位。
業界指出，被動元件產業正迎來2018年以來最強的多頭循環，主要來自於AI伺服器的強勁需求。業界分析，AI晶片與高階運算功耗劇增，推升MLCC與高階電感用量較傳統伺服器激增百倍，加上車用電子需求升溫，帶動高容、高壓產品出現結構性短缺及全面性漲價潮。
以AI伺服器來看，業界強調，內部有極高的電源與雜訊抑制需求，像輝達（NVIDIA）平台為例，單一機櫃MLCC用量高達數十萬顆，是傳統伺服器的數百倍，此外，針對大電流設計的TLVR電感及聚合物鉭質電容需求也呈現爆發性的成長。
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