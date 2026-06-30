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半導體廠要漲價了！外資圈集體高潮 「漲價概念股」紅不讓

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股30日跌深強彈，這波大V轉反彈逐漸成型，盤面各族群紛紛強勢表態。其中台積電（2330）、日月光投控（3711）等「漲價概念股」，受惠買盤追捧，股價紛紛收紅，成為領漲台股的關鍵指標。

受惠AI需求強烈，為晶圓代工、先進封裝等產業帶來漲價空間；科技股從電子原料的成本價格上漲，到需求強勁帶動ABF載板、記憶體、矽晶圓等供需失衡引發的調價，都為相關企業未來業績帶來助益。

其中台積電的晶圓代工漲價，更是市場關注的焦點。根據外資瑞銀證券的最新預測，台積電可能會在 2027 年初，將先進製程定價將調高 5%-10%；摩根士丹利也預估台積電將於明年調漲先進製程價格5%-10%。

此外，麥格理也指出，台積電未來三年前景持續看好，主要基於：一、HPC（高效能運算）需求持續成長；二、裝置端AI需求快速擴張；三、未來產品具備持續漲價能力；四、市占率持續提升。

台積電受惠漲價與產品組合升級，將大幅推升晶圓平均銷售單價（ASP）。透過選擇性調漲價格，及將產能由成熟製程轉向先進製程，將帶動未來三年獲利成持續強勁成長，因此近來各外資再度啟動一波目標價調升潮。

封測領域方面，基於反映原物料上漲與長期投資成本，封測廠調價已是「必然趨勢」。如外資高盛證券指出，日月光投控的定價環境是有利的，長期來看，隨著晶片複雜度提升，平均價格將會上揚，有利帶動毛利與獲利進一步提升。

晶圓代工 日月光投控 台積電 半導體

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