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台股大漲千點外資卻賣5億 三大法人共買超148.32億

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股30日開高收高，盤中最高達到46637.86點，上漲1637.96點，創下史上第3大盤中漲點，終場漲勢收斂，收在46125.91點，上漲1126.01點，成交值新台幣1兆2033.23億元。中央社
台股30日開高收高，盤中最高達到46637.86點，上漲1637.96點，創下史上第3大盤中漲點，終場漲勢收斂，收在46125.91點，上漲1126.01點，成交值新台幣1兆2033.23億元。中央社

台股30日持續吹起反攻號角，午盤一度衝上46,637.86點，大漲1,637.96點，但在1點15分左右台積電（2330）、台達電（2308）等科技權值股出現賣壓，終場台股漲勢縮小，上漲1,126.01點，漲幅2.5%，成交量略增1.2兆，三大法人買超148.32億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超5.09億元，投信買超7.56億元，自營商買超（合計）145.85億元，其中自營商（自行買賣）買超41.89億元，自營商（避險）買超103.96億元。

台積電雖然收最低2,410元，但仍上漲1.69%，收復十日線，台達電也殺尾盤，收1,950元，上漲逾2%，未能站回2,000元關卡。聯發科（2454）大漲逾8%，收4,245元。

今日上市櫃共有102家漲停，漲勢集中在PCB上游材料的玻纖布、ABF載板、被動元件、無人機概念股、第三代半導體、功率元件、陶瓷基板等。富喬（1815）傳出將調漲E-glass價格，台玻（1802）、富喬、南亞（1303）都攻上漲停，ABF載板四雄則通通漲停亮燈，其中南電（8046）收1,185元，再創歷史新高。

被動元件多檔漲停，包括國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、臺慶科（3357）、立隆電（2472）等，國巨收1,140元，華新科收565元。第三代半導體相關如環球晶（6488）、中美晶（5483）、合晶（6182）、嘉晶（3016）、漢磊（3707）等都同步漲停，環球晶收1,005元，重返千元大關。

「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預計本周五（7月3日）院會與政院版、民眾黨版一同付委。無人機概念股集體同慶，雷虎（8033）、中光電（5371）、融程電（3416）、亞航（2630）、世紀*（5314）、晟田（4541）等都攻漲停。

三大法人 台股 自營商

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