台股大漲1,126點 但市值五哥竟齊壓尾盤收斂漲勢

台股30日開高走高，收在46,125.91點，上漲1,126.01點，但最後一盤卻一口氣壓低了433.44點；統計市值前五大公司發現，最後一盤全數壓回，漲勢收斂下也影響大盤指數的表現，權王台積電（2330）最後一盤爆18,704張賣單，拉低40元股價，終場收2,410元，漲幅1.69%；聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光（3711）投控尾盤也齊爆量拉低股價。

台股早盤以45,165.8點開出，上漲165.9點，權王台積電以2,440元開高，一度衝達2,475元，上漲105元，為盤中第五大上漲金額，台積電領軍上攻，聯發科、台達電、日月光投控、欣興（3037）、聯電（2303）等電子權值股同步走強，推升大盤指數持續走高，矽晶圓、ABF、被動元件等表現搶眼。

大盤指數盤中一度拉升至46,637.86點，大漲1,637.96點，為歷史盤中第三大漲點，臨收盤前還上漲1,559.45點，不料最後一盤多檔權值股爆量壓盤，最後5分鐘大盤指數竟拉回433.44點，終場收在46,125.91點，上漲1,126.01點。

市值五哥最後一盤竟同步爆出大量賣單，壓低股價漲勢，台積電最後一盤爆出18,704張賣單，一口氣拉低40元股價，終場收在2,410元，上漲40元， 漲幅1.69%，仍貢獻大盤指數漲點約328點。

聯發科最後一盤爆833張賣單，拉低15元股價，終場以4,245元收盤，上漲335元， 漲幅8.57%，貢獻大盤指數漲點約182點；台達電最後一盤爆2,706張賣單，壓低股價45元，以1,950元收盤，上漲45元， 漲幅2.36%，貢獻大盤指數漲點約37點。

鴻海最後一盤爆10,634張賣單，壓低股價2.5元，以251元收盤，上漲4.5元， 漲幅1.83%，貢獻大盤指數漲點約20點；日月光投控最後一盤賣單達2,286張， 股價遭壓低5元，以680元收盤，上漲53元，漲幅8.45%，貢獻大盤指數漲點約80點。