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台股第2季飆14402點、上半年漲17162點創紀錄

中央社／ 台北30日電

台股今天走勢強勁，盤中最高達46637.86點，上漲1637.96點，創下史上第3大盤中漲點，終場收在46125.91點，上漲1126.01點，成交值新台幣1兆2033.23億元。台股6月上漲1392.97點，第2季上漲14402.92點，上半年上漲17162.31點，創下史上最大單季和上半年漲點。

台積電今天跳空開高，盤中最高達2475元，終場漲勢收斂，收在2410元，上漲40元，市值攀高至62.49兆元，貢獻大盤約317點。

其餘電子權值股聯發科、台達電鴻海、日月光投控、國巨和欣興同步收高，整體電子類股指數上揚2.87%。

觀察矽晶圓、被動元件、功率元件、載板和軍工為盤面強勢族群，其中，環球晶、合晶、台勝科、國巨、統懋、景碩和中光電等多檔強攻漲停。

隨著欣興、竹陞科技、雙鴻和環球晶股價登上1000元大關，台股增至53千金。萬潤、愛普收在998元，兆聯實業收在977元，預料台股千金股陣容不排除可望進一步壯大。

傳統產業股漲跌互見，玻璃類股指數大漲9.51%，塑膠類股指數上揚6.33%，電纜類股指數上漲3.76%，表現相對強勢。水泥、食品、紡織、橡膠等類股指數收跌，表現相對弱勢。

資深分析師劉坤錫表示，市場擔心美國可能升息，此外，人工智慧（AI）雜音浮現，加權指數今天雖然站上5日和月線短中期均線，台股仍處盤整格局，權值股後續表現將是牽動台股後市的關鍵。

台股 鴻海 台達電

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