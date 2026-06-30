6月最終交易日飆千點 月線逆轉大漲收紅 專家：5利多助攻7月闖關5萬點

台北股市今（30）日在電子權值股領漲下，開高走高展開反攻，終場加權股價指數以4萬6125點收盤，大漲1126點，漲幅2.5％，盤中最高來到4萬6637點，大漲逾1千6百點，漲幅在尾盤才收斂，成交量1兆2033億元。

30日台股指數站穩各條均線，且收復4萬6千點大關，不僅收6月月線，也收第2季季線及半年線。富邦投顧董事長陳奕光表示，6月月線最終非但沒有如市場預期收黑，反倒化險為夷，逆轉大漲1392點並順利收紅，半年線更繳出狂飆1萬7162點的驚人紀錄，這半年漲幅近6成，整體多頭強勢格局未變。

觀察周二盤勢，陳奕光表示，上市加上櫃，上漲家數高達781家，遠超下跌的213家，上市櫃漲停家數合計高達102家，留下7月台股準備挑戰歷史新高的伏筆。

值得注意的是，今日大盤一舉突破6月26日外資大賣1431億元的波段高點4萬6188點，陳奕光表示，接下來大盤的關鍵攻防將是6月24日外資大賣1770億元時的高點4萬6909點。

若7月能進一步有效突破4萬6909點價位，則台股可望改寫4萬8218點的天價紀錄，並有極大機會順勢邁向5萬點大關；同時，大盤在4萬2006點已構築出札實支撐，7月再回測此低點的機會不高。

陳奕光推測7月行情將走高的理由，包括台積電7月10日公布營收，7月16日法說會公布第2季營收，預計第2季獲利將創新高，且第3季展望季增率可望超過10％。

其次，7月起台股進入超級法說會旺季，將帶出整個第2季的獲利數字，在市場樂觀預期下，整體台股第2季季報獲利預估將繳出挑戰歷史新高的好成績。第三是新台幣貶值效應，匯率助攻出口商獲利表現，新台幣匯在第2季由31.7元貶至32元，貶值0.3元將為廠商帶來顯著的毛利率提升與匯兌收益。

第四則是OCI長線布局： 股東會後40天進入除息旺季，銀行、壽險、證券自營商等法人將展開OCI（其他綜合損益）的股息收入長線佈局。

第五是歷史上7月大多站多頭，陳奕光指出，歷史統計數據顯示，過去10年台股7月上漲機率高達8成，平均上漲幅度為1.8％；若以今日收盤價46125點乘以1.018推估，7月大盤至少具備上看4萬7000點以上的實力。

陳奕光預估7月的台股行情，將會跟天氣一樣熱，但投資人仍須留意時不時出現的「颱風」，不排除短線一樣會有「鬼故事」雜音的出現，例如，近期韓國大幅投資記憶體產能引發的供給憂慮，或是市場上的反壟斷調查等訊息，皆可能對漲多的個股造成短線修正壓力。不過，他認為這些利空預期應不至於妨礙整體的波段多頭架構，台股整體仍將維持在強勢區間內震盪盤堅。