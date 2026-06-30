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台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

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台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股30日收盤上漲1,126.01點，漲幅2.5%，終場以46,125.91點作收，成交量1兆2,033.23億元；台股6月上漲1,392點，高低差距達6,212點。台積電（2330）收盤價2,410元，上漲40元，漲幅1.69%。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、聯發科（2454）、聯電（2303）、華邦電（2344）、欣興（3037）、群創（3481）、友達（2409）、景碩（3189）及臻鼎-KY（4958）；成交金額大且疲軟者則為：大立光（3008）、旺宏（2337）、亞翔（6139）、台光電（2383）、凱基金（2883）、鴻勁（7769）、漢唐（2404）、聯詠（3034）及聯亞（3081）。

第一金投顧表示，櫃買指數近日與大盤指數呈背離格局，反映去槓桿壓力仍有待消化，市場信心偏謹慎。短線雖受國際變數及外資期貨空單干擾，但長線AI算力趨勢並未改變，多頭架構仍具支撐，持續留意外資期現貨動向、美伊談判進度及新台幣匯率是否止貶。

操作策略上，落實防禦思維，降低追價意願、嚴格控管信用交易槓桿，適度提高現金部位,靜待籌碼洗淨與大盤築底。拉回布局具基本面支撐的主流族群，優先聚焦「AI 伺服器、被動元件、記憶體、PCB/CCL、電源供應、矽晶圓、設備廠務」等，並關注盤面量價結構與投信 ETF 換股對個股的籌碼衝擊。

群益投顧表示，多空進行月線攻防，但美股估值修正風險仍偏高；加上台股買盤積極作價，相對拉高籌碼套牢風險。格局仍顯上檔承壓，避免追高，擇強守技術面短線應對。

聯發科 台積電 台股

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