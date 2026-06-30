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台積電領軍 台股一度大漲1,595點收復月線 法人：仍須提防波動放大
美股四大指數29日全數收紅，以費城半導體指數上漲3.8%最高，帶動台股30日開高走高，盤中最高上漲1,595點至46,595點，收復月線大關。台積電（2330）盤中最高上漲105元至2,475元。今日也是6月最後一個交易日，目前看6月收紅機率高，有機會月K連三紅。
法人指出，籌碼面來看，上周五極端殺盤引發的市場恐慌情緒昨日出現邊際緩解。外資淨空單由先前歷史高位適度調節、回補至7萬餘口水位。儘管空方力道略有收斂，但部位之高仍顯示法人避險與壓制態度可能並未扭轉，上方籌碼的沉重壓力不可忽視。此外，雖同步見到技術性反彈，但台股至昨日仍受制於短期均線之下，顯示區域資金的風險偏好尚未全面回升，短線波動率依然有再度放大的可能。
法人表示，現階段操作上不宜將昨日反彈視為V型反轉訊號，建議靜待指數明確站穩均線、外資期貨空單出現大幅回補，且現貨賣超顯著縮小，市場風險偏好方具備重新凝聚的條件，再行操作較為安全。
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