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預算要過了！綠、藍、白都支持無人機發展 漢翔、雷虎等多檔漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預算上限2,100億元，分五年五個月執行，上周於立法院會被暫緩列案，如今國民黨團甚至將提高預算到六年2,400億元，預計本周五（7月3日）院會與政院版、民眾黨版一同付委。無人機概念股30日集體同慶，漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、融程電（3416）、亞航（2630）、世紀*（5314）、晟田（4541）等都攻漲停。

國民黨立委羅廷瑋表示，藍白不是要封殺無人機條例，而是希望再等一個禮拜，因為在野黨版本還在研擬，預算2,400億元，可能性滿高。與政院版主要差異，在於回歸年度預算，並納入防弊機制及租稅減免等獎勵。

據了解，藍營版本特別設定國產化比率，要求條例施行後兩年內，軍用商規無人機國產化比率須達50％，後期國產化比率須逐步達80%以上；另為避免產業過度集中，規定生產地應分於至少三個不同縣市。

無人機預算幾乎塵埃落定，甚至比原先的2,100億元更高，藍營並希望無人機國產化比率達50%，相關概念股股價大漲，包括漢翔、雷虎、中光電、融程電、亞航、世紀*、晟田、銘旺科（2429）等都攻漲停，為升（2231）、長榮航太（2645）上漲逾7%。

雷虎日前正式展示最新鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機等，瞄準台灣軍購與第一島鏈商機。而嘉義大埔美新廠預計第4季完工，美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。

漢翔近二年積極布局無人機，除開發「無人機偵測與干擾」反制系統，也成功開發一款具備AI自主飛行能力的無人機，可隨時上市。

漢翔 無人機 羅廷瑋

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