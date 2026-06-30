季底最後一天大漲 分析師：第3季先發主流看這裡

台股30日開高走高，盤中大漲1,534點，為史上盤中第五大漲點， 統計第2季大盤指數大漲超過14,000點，季底最後交易日大漲，證券分析師強調，盤面上的強勢族群已在預告第3季的先發主流股。

台股早盤以45,165.8點開出，上漲165.9點，權王台積電（2330）開高大漲百元站回10日線領軍上攻，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、聯電（2303）等電子權值股同步走強，推升大盤指數持續走高，矽晶圓、ABF、被動元件等表現搶眼。

大盤指數一度衝達46,534.54點，上漲1,534.64點，為史上盤中第五大漲點；統計大盤指數第2季以來已大漲14,811.55點，若是計算至盤中高點的48,218.87點，則是大漲16,495.88點。

證券分析師張陳浩表示，第2季最後交易日的強勢族群，已在預告將可能是第3季的主流，他預期台股這波行情可望延續到7月中旬台積電法說會時，指數仍有機會再創高， 領軍攻堅的指標股包括台積電、聯發科、聯電、日月光等。

張陳浩強調，進入第3季，看好的先發主流有三大類，首先是矽晶圓族群，在AI使用需求推升下，預期第3季磊晶價格漲幅可能達10%，合晶（6182）、台勝科（3532）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、嘉晶（3016）等值得留意。

另外，ABF四雄也將是第3季的主流，欣興、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）；還有被動元件 的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）都值得關注，張陳浩說，ABF及被動元件 都具有缺貨及漲價題材，看好後續的行情表現。