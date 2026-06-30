矽光子CPO高點慘跌逾3成！專家點「大回檔但故事未完」：市場等下半年數據說話

隨著AI伺服器用電量爆增，帶動了電子被動元件需求，但同時光通訊族群的光纖被動元件，台股代表業者波若威、上詮則分別在破千元高點後，回檔超過三成，技術面也落於月季線下，正面臨近一年來的有感回檔。

同樣是被動元件，光纖被動元件與電子被動元件的差別，一個處理的是光，一個處理的是電，前者控制光訊號的分流、合流與傳導，後者控制電流方向與強弱。

村田和國巨再強大，技術路徑不同，也得重新累積製程能力。

CPO（共同封裝光學）更將把光學模組整合進AI晶片的封裝裡，讓電轉光的距離縮到最短，節省耗能。

理論上，可以大幅降低功耗、提升傳輸速度，但CPO目前還沒有統一的產業規格，量產良率尚未經過大規模驗證，連台積電自己的COUPE平台也要到2026年才正式量產。

風險真實存在，但風險高不代表不值得布局。銅線傳輸效率已經接近天花板，光是唯一能同時解決頻寬與功耗問題的路徑，而CPO是這條路上最終極的解法。

更重要的是，一旦規格確立、量產驗證通過，成功卡位供應鏈裡的廠商就很難被替換，正是高風險背後值得冒險一試的真正理由。

台股裡的波若威與上詮，是光纖被動元件兩間代表業者。

波若威：穩健跳脫產業週期 轉型AI基建核心

在CPO題材席捲市場之前，波若威做的是光纖套件、分波多工器（WDM）、光纖跳線（Jumper），毛利率落在15~18%、EPS1到3元的區間，是一家受產業週期主導的精品零件廠，依賴市場為北美與歐洲。

2020-2022年由於疫情推升遠端工作需求、北美有線電視業者擴頻、英國FTTH提前布建，WDM光模組需求一度暴增，毛利率衝到24%、EPS達3.14元。但進入庫存去化期後，EPS變直接腰斬到1.09元，幾乎沒有緩衝能力。

但波若威2020年切入矽光子收發器內部的光纖套件（Fiber Harness），技術門檻遠高於傳統光模組，也得以跳脫原先的產業週期。

這正是後來CPO架構的底層零件，2023年AI數據中心爆量、CPO題材浮現時，波若威已在北美關鍵客戶端完成設計認證。

2025年後，AI伺服器需求拉動光收發器市場，波若威的營收結構也出現變化：光纖跳線與光纖套件類產品（OIN）營收占比33%超越傳統WDM模組（27%），成為最大營收來源。

2025年銷售區域比重也從北美轉向亞洲佔56%，EPS達6.22元，是2021年低近六倍。

CPO是下一個戰場，波若威布局光纖套件與全新的光纖配線盒（Shuffle Module），後者負責CPO平台內的高密度光纖路由，是整套架構能否精準運作的關鍵。

波若威正從週期性零件廠，逐步轉型為AI基礎建設的核心供應鏈。

月營收的走勢更能說明問題。2025年初，波若威月營收年增率只有個位數，但從下半年起明顯加速，2026年1月年增率衝到將近48%。

這個加速反映的是AI資料中心建設進入高峰，對800G以上高速光纖套件的需求開始放量。

不過，隨著波若威早已提前反應的市場預期，本益比近百，早就脫離傳統製造業的估值框架。

反而從籌碼面來看，400張大戶與三大法人持股比例全數下降，股價要創高自然不易。

上詮：深入核心的高風險賭注

上詮也是做了30年光纖連接器的公司，在跨入CPO前，客戶有七成集中在美洲，尤其是北美的電信公司和資料中心。

但光纖跳線是競爭激烈的紅海，價格壓力大，毛利率長期在12%到21%之間起伏，員工也從千人以上逐漸縮編。

2022年，上詮曾將轉型目標放在AR/VR市場的USB4 AOC，但以2023年成績回望，上詮前三季營收比前一年同期少了將近三成，並出現營業虧損，毛利率也從高峰的21%滑落到14%。

反而同時規劃較遠程發展的CPO以及相關核心技術FAU，往後三年卻成為市場焦點。

純粹以財報三率而言，上詮2023年後毛利率在7%到19%之間大幅震盪，Q1還有14.57%，Q2就跌到7.24%，Q3回升到19.33%，Q4又掉回13.89%。

營業利益率全年幾乎都在負值徘徊，代表本業實際上持續燒錢。

2025年Q2毛利率回到26%，營業利益率22.84%，是近五年少數真正賺到錢的季度。

但2026年Q1則是再度破功：毛利率1.88%，營業利益率-40.86%，稅後淨利率-28.02%。

這一季的巨額虧損，反映的是公司為了建置CPO FAU自動化生產線大舉投入，費用大幅增加，但量產營收還沒進來，兩頭夾擊下交出了近年最難看的成績單。

整體來看，上詮這幾年一直處於業務撐不住、新業務還沒來，等待FAU量產訂單兌現。

為了撐過這個空窗期並備戰量產，年營收不到20億的上詮在2026年2月，完成了31.6億元現金增資，其中15.38億用於建置FAU高精密自動化產線，並充實營運資金。

從更即時的月營收數據來看，2025年上半年年增率高達50-80%，但從2025年Q4開始急轉，2026年1-5月每個月都是年減，2026年5月年減25%。

目前下滑反映的是舊業務自然萎縮，FAU量產的新訂單尚未反映在月營收中。

根據上詮量產規劃，2026年Q3將交付1.6T&3.2T FAU客戶訂單，Q4交付6.4T FAU。

雖然台積電背書有一定技術可行性的佐證，但上詮財務還是在承受很大壓力。2026年下半年的1.6T FAU量產交貨、毛利率能否回升至15%以上，是最關鍵的兩個驗證點。

新增玩家：大立光？

大立光也加入了CPO供應鏈，透過子公司「大根電子」切入FAU連接器的製造，與另一個子公司「萊凌科技」掌握光纖雷射技術。

建立試產線的最主要目的，為驗證技術與產品可行性，證明產品具備量產潛力。

乍看之下，大立光和上詮是同一條產線裡的競爭者，尤其是大根電子進入FAU領域後，市場一度擔心大立光會直接取代上詮的地位。

但上詮的護城河在於已有客戶端設計認證，大立光從試產到取得認證還需要時間。

反而對上詮而言，一家市值數千億、帳上現金充裕的精密光學龍頭投入這個領域，代表CPO供應鏈的技術方向已被產業界確認為正確路線，而不是小公司孤注一擲的單邊押注。

結論

矽光子與CPO題材發酵兩三年了，股價上百上千都有，沒有本益比也能成為高價股。

但在今年下半年，市場將再度驗證基本面是否兌現：台積電COUPE 2026量產、Intel和Broadcom各自有路線圖，規格收斂預計在2026-2027年，若延遲，整條供應鏈的量產時間表都會後移。

波若威穩步跟著AI光通訊大方向成長，毛利率長期在16-20%，獲利相對穩定，但估值已充分反映成長預期。

相比之下，上詮技術位置更接近矽光子心臟，也正在最痛苦的轉型陣痛期，下半年是關鍵驗證時點。

兩家公司同屬光纖被動元件，但本質上是兩種完全不同的投資命題。

CPO題材在高點回檔，故事或許還沒說完，更可能是市場在等一個真實的數字來說話。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：CPO 高點回檔三成，波若威、上詮成績單將 Show hand，誰值得等下半年？