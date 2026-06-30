聯發科回檔22%再出發！外資喊上萬元飆回5日線 IC設計族群走強

美股29日全面收紅，費半指數狂飆3.83%，帶動台股30日盤中一度大漲逾1,500點。IC設計龍頭聯發科（2454）受亞系外資調高目標價至10,000元激勵，今早開盤即收復4,000元大關，盤中狂飆約8.5%、至4,260元，率領富鼎（8261）等IC設計族群聯袂走強。

聯發科近期股價歷經波段修正，自6月2日寫下4,970元歷史天價後陷入震盪，29日一度下探至3,910元，回檔幅度近22%。不過，隨著三大法人昨日止步連3賣並小幅回補7,525張，加上權王台積電（2330）帶隊喊衝，聯發科今日帶量展開強勁反彈，盤中最高觸及4,260元，順利收復5日線，也為IC設計族群注入一劑強心針。

據亞系外資發布的最新報告中指出，外資看好聯發科在雲端ASIC業務的長線成長動能，特別是下一代TPU專案將成為核心引擎。報告指出，該專案將採用更先進製程，預期推升平均銷售單價成長超過2倍，並正積極自大廠博通手中搶奪市占率。

基於ASIC營收表現顯著優於預期，外資將聯發科2028年ASIC營收預估從180億美元大幅上修至400億美元，並預測2025年至2028年的EPS年複合成長率可達63%。因此，外資將其目標價由5,850元狂飆71%、至10,000元。後續若再取得美國另一家大型雲端服務供應商的新CPU專案，潛在獲利空間將更具想像點。

儘管智慧手機業務因記憶體漲價壓抑需求，導致2026年至2028年整體出貨量恐面臨下滑逆風，但外資強調，聯發科旗艦手機晶片有機會打入三星Galaxy S系列，可望有效抵銷部分5G手機的下修壓力。

在聯發科飆漲逾8%的領頭效應下，IC設計族群今日活蹦亂跳。富鼎強勢鎖住漲停，博士旺（3555）、世紀*（2072）盤中也一度亮燈，創意（3443）、九暘（8040）、禾瑞亞（3556）、揚智（3041）、虹冠電（3257）、矽創（8016）、松翰（5471）等漲幅多達半根停板以上。

整體來看，在AI伺服器與雲端ASIC題材推升下，聯發科已由手機周期股逐步轉型為AI晶片關鍵供應鏈核心之一，外資同步上修長期獲利預期與評價空間，成為本波IC設計族群重估的領頭羊。隨著TPU與新ASIC專案進展持續推進，後續能否延續資金動能，將成市場關注焦點。