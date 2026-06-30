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電子權值股領漲 台股盤中勁揚逾1500點突破46500點
隨著美股反彈，台股今天在台積電等電子權值股走強帶動下，加權指數盤中上揚逾1500點，站上5日線及月線等短中期均線，突破46500點。
至10時40分，台股加權指數為46512.71點，上漲1512.81點，成交值新台幣6632億元。
台積電美國存託憑證（ADR）勁揚5.26%，台積電今天股價同步走高，盤中上漲80元至2450元，早盤一度攀升至2475元，上漲105元。
聯發科、台達電、鴻海、日月光投控和國巨等電子權值股也走勢強勁，其中，國巨盤中攻上漲停，達到1140元，推升電子類股指數上漲逾4%，為大盤強彈一大動能。
印刷電路板設備廠科嶠工業29日董事會決議通過，將全球獨家技術授權予Brooks Automation，推動半導體晶圓傳載盒（FOUP）清洗設備開發與應用。依據協議，合約一次性授權金總金額為1600萬美元（約新台幣5.1億元），科嶠今天股價強攻漲停，達到449.5元。
傳統產業股漲跌互見，塑膠類股指數與玻璃類股指數上漲逾5%，電纜類股指數也上漲逾2%，表現相對強勢；紡織、造紙和橡膠類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。金融類股指數下跌約1%。
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