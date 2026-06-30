電子權值股領漲 台股盤中勁揚逾1500點突破46500點

隨著AI伺服器用電量爆增，帶動了電子被動元件需求，但同時光通訊族群的光纖被動元件，台股代表業者波若威、上詮則分別在破千元高點後，回檔超過三成，技術面也落於月季線下，正面臨近一年來的有感回檔。

2026-06-30 12:27