國巨攻漲停！陳泰銘深化半導體布局 被動元件股噴出、集團股火力全開

美股29日全面收紅，費半指數大漲3.83%激勵台股30日多頭氣勢如虹，大盤指數盤中狂飆逾1,500點。被動元件龍頭國巨*（2327）在利多大動作的加持下，盤中強勢帶量攻上漲停板1,140元，掀起集團股與被動元件族群的漲停潮。

國巨董事長陳泰銘正式入主電源管理IC廠茂達（6138）擔任新董座，原董座王志信則轉任副董事長。國巨自2025年公開收購茂達以來，泛國巨集團已掌握該公司2成多股權，這次9席董事改選中順利插旗，由陳泰銘以自然人身份出任董事。

陳泰銘近年積極擴張半導體版圖，先前才入股另一家電源管理IC廠力智（6719）並出任副董事長，如今再親自掌舵茂達，顯見國巨集團從被動元件跨足主動元件、布局車用與高階市場的策略極具野心，半導體轉型綜效已開始顯現。

在國巨領軍下，被動元件族群掀起漲停潮，大毅（2478）、臺慶科（3357）、鈺鎧（5228）、九豪（6127）、蜜望實（8043）、信昌電（6173）、千如（3236）、越峰（8121）、華容（5328）、凱美（2375）、三集瑞-KY（6862）、金山電（8042）、華新科（2492）、天二科技（6834）等個股同步亮燈，族群呈現全面開花的強勢格局

國巨集團股同步受到資金追捧，凱美、同欣電（6271）雙雙攻上漲停，茂達盤中亦穩步走高。市場認為，在AI伺服器、高階運算及電源管理需求持續升溫下，國巨集團效應與被動元件族群後續表現，仍將是盤面資金關注焦點。