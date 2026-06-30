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美股激勵台股早盤大漲逾1400點 重回4萬6大關
受到美股激勵，台股開高走高，指數半小時即大漲逾1千4百點，重回4萬6千點之上，並站回各均線之上，漲幅逾3％。台積電跳空開高大漲百元，最高來到2475元，聯發科反彈大漲265元，重回4千元之上，大漲6.7％。
周二是6月，也是上半年最後一個交易日，台股一掃陰霾，主要是受地緣政治及美股表現影響，美伊衝突緩和、科技股反彈都是原因。美股道瓊以5萬2182點作收，創新高，S&P500指數上漲1.18％，那斯達克指數上漲2.07％，費城半導體指數大漲3.83％；另，台積電ADR（美國存託憑證）大漲5.26％。
亞股卻是漲跌互見，日經指數開高震盪、南韓股市開高震盪，目前指數轉呈下跌，跌幅逾1％。
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