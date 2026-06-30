台股早盤大漲逾千點 台積電、聯發科、日月光領軍電子股衝鋒 南電漲停

台股30日早盤買氣全面點火，在美股科技股強彈、台積電（2330）ADR大漲、美伊緊張暫時降溫，加上季底作帳買盤助攻下，加權指數開盤即跳空大漲逾1,200點，電子權值股與高價半導體股成為盤面多頭主軸。

美股昨晚強勢反彈，科技股成為最大推手。路透報導，美股周一收高，道瓊上漲0.59%並創收盤新高，標普500上漲1.18%，那斯達克大漲2.07%，主要受惠美伊緊張情勢緩和、科技股回補買盤，以及季底作帳行情推升；台積電ADR同步大漲，收在455.10美元，漲幅逾5%，成為今日台股電子權值股開盤走強的重要風向球。

台積電早盤以2,440元開出，暫報2,465元，上漲95元、漲幅4.01%，穩居台股多頭核心。聯發科（2454）同樣強勢，早盤最高衝上4,145元，暫報4,090元，上漲180元、漲幅4.60%，日月光投控（3711）則受惠半導體封測與AI供應鏈買盤回流，早盤暫報662元，上漲35元、漲幅5.58%。

載板股南電（8046）早盤也強勢亮燈漲停，股價衝上1,185元，上漲105元，成為電子零組件族群最吸睛強勢股之一。隨AI伺服器、ASIC、高階封裝與ABF載板題材延燒，資金明顯回補具基本面與題材性的半導體供應鏈。

美伊緊張暫時降溫，讓油價與通膨風險未進一步惡化，市場風險偏好回升；同時美股科技股經過前波震盪後出現強彈，費半與AI概念股回神，帶動台股今日由台積電、聯發科、日月光等電子權值股領軍上攻。