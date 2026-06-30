AI投資增長與升息循環並行 日本多重資產迎來新契機

隨著全球資本市場進入利率與科技雙主軸的新階段，日本市場持續迎來結構性轉機。柏瑞投信表示，日本經濟在企業獲利回升、AI半導體產業鏈擴張及貨幣政策正常化的帶動下，投資吸引力可望持續升溫，預期下半年日本股市前景樂觀、日企美元債的需求亦將維持穩定，可透過多重資產配置，掌握日本市場中長期的成長契機。

柏瑞投信指出，受惠於AI題材與外資資金流入，日經指數於6月中旬突破7萬點關卡，創下歷史新高紀錄。其中，半導體設備、電子零組件與大型科技公司成為主要領漲族群，反映資金積極布局AI基礎建設與數位轉型機會。

觀察基本面，日本企業獲利動能近年來持續改善，在AI與半導體需求強勁帶動下，科技與製造業將迎來新一波成長週期。根據日本首相高市早苗近日發表的日本經濟長期發展願景，規劃在截至2041年3月的14年間，將投資逾370兆日圓（2.3兆美元），其中AI和晶片相關支出的預算就高達101.6兆日圓（0.63兆美元）。

柏瑞日本多重資產基金經理人方定宇表示，日本股市下半年預期將呈現「雙引擎」動能，由金融股和AI半導體所帶動。儘管油價上升對電力、鋼鐵與航空等產業帶來壓力，但AI半導體產業的強勁獲利將可部分抵銷能源成本的影響。此外，受惠於利率上升，金融股獲利亦將出現穩健增長的態勢。不僅如此，外部環境也對日本市場形成支撐。

柏瑞投信表示，隨著美伊達成停戰協議，市場預期荷莫茲海峽將逐步恢復原油運輸，國際油價料將進一步回落，有助於降低日本進口成本並緩解通膨壓力。在能源價格回穩下，日本企業的成本壓力可望改善，並進一步鞏固企業獲利前景。 另方面，日本貨幣政策亦出現關鍵轉折。日本央行（BOJ）6月政策會議決議升息至1%，為1995年以來最高水準，象徵日本正式進入貨幣政策正常化階段。這次升息主要因應日圓疲弱與輸入型通膨壓力，同時反映日本經濟正逐步擺脫長期通縮的結構性改變。