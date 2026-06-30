韓國啟動「躍進三大超級計畫」將衝擊台股相關供應鏈 法人：先免驚

韓國政府於正式啟動「韓國大躍進三大超級計畫」，將透過公私合作的方式，全面聚焦於半導體、實體AI與AI資料中心，總投資金額超過1,800兆韓元，分析師表示，韓國新產能開出仍需時間，記憶體報價仍有支撐，在記憶體目前供需吃緊下，持續看好南亞科（2408）、華邦電（2344）近期營運表現。

法人機構表示，在韓國政府此次計劃中中，最受全球科技業矚目的，即是由三星與SK海力士兩大巨頭領軍的「史上最大規模記憶體大擴產計劃」，未來合計砸下高達800兆韓元（約合5,182億美元、新台幣16.5兆元）的巨資，此規模甚至超越南韓政府2026年度的全國預算約728兆韓元。政府與企業制定積極的時程表，核心目標是在未來五年內，將南韓的DRAM產能提升一倍。

「三大超級計畫」除記憶體投資外，還包括資料中心和機器人，投資金額約1,000兆韓元，出資主體為SK集團、GS集團、Naver等大型民間企業領銜投資。

分析師表示，面對韓廠擴產，台灣記憶體相關業者策略上普遍鎖定製程升級與利基型應用，不與韓廠正面拚規模。南亞科維持2026年規劃520億元資本支出，專注於先進製程研發與5A新廠擴建，預計未來2~3年整體產能可提升80%以上；華邦電則新增73億元資本支出以擴充CUBE 先進封裝設備與提升快閃記憶體技術；力積電（6770）規劃5.12億美元購買HBM相關後段設備；旺宏（2337）則預計2026年投入220億元擴產。

然在下游模組與儲存解決方案端，如群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）、宇瞻（8271）、十銓（4967）等，須嚴格控管庫存。

目前因缺貨潮累積的高價庫存，但若韓廠產能開出後供需失衡，高額庫存恐面臨跌價損失，不過韓廠的產能並非一次開出，相關模組廠會動態調整庫存成本。