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美系大行調升台積電目標價 看好2028年 EPS 衝177元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行調升台積電（2330）目標價，美系大行上修台積電2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至107.6/143/177元，給予明年20xPE評價，同步升目標。

美系大行最新調研顯示近期台積電將其3奈米晶圓廠（Fab 18 P10/ 11/ 12）的規劃改為2奈米（F2 P7/ 8/ 9），代表目前2奈米需求比一年前的規劃高出約 60kwpm。

美系大行指出，換言之，到2028年底，台積電2奈米＋3奈米總產能可達每月40萬片，是Intel 14A＋18A（約 4～5 萬片/月） 的 10倍，也高於三星 SF2 此等比例規模。EUV機台2027年也有40台以上，高於Intel的9-11台、三星的5-7台。報價部分，先進製程明年有望漲5-7%。考量營運規模與先進製程領導地位，面對三星與Intel的競爭影響非常有限，甚至認為Intel還可能於2028年將2奈米伺服器 CPU 委外出來。

券商預期第2季營收最終將落在季增11-12%，高於指引，預期第2季毛利率67.4%，在指引的上緣；預期第3季營收在季增低雙位數至中雙位數百分比。預期資本支出7月法說會上調至560億美元。

台積電 EPS Intel

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