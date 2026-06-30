台積電開高大漲百元！台股早盤飆近1,400點收復46K、站回10日線
美股四大指數昨夜全面收紅，道指首度收盤站上52,000點、再創歷史新高，費半指數勁揚3.83%，科技股強勢反彈，台積電（2330）ADR大漲5.26%、聯電（2303）ADR上揚4.93%，激勵台指期夜盤勁揚805點。
受此帶動，7月台指期30日開盤續漲544點、至46,100點；集中市場指數隨後開高165.9點、報45,165.8點，並在台積電開高大漲百元站回10日線領軍喊衝下，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、聯電等電子權值股同步走強，推升大盤漲點迅速擴大至近1,390點、觸及46,387.47點，一舉收復46,000點整數關卡及10日線。友達（2409）、群創（3481）及中纖（1718）成交量名列前茅。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高70元、報2,440元，台達電開2,010元、鴻海（2317）開251.5元、聯發科開4,145元、日月光投控開653元。
類股方面，半導體、電子零組件、塑膠等漲幅居前，金融、造紙、居家生活等相對疲弱。
回顧台股29日表現，集中市場指數上漲428.14點、漲幅0.96%，收44,999.9點，成交值收斂至9,975.14億元。三大法人買超55.9億元，包括外資賣超43.36億元、自營商賣超45.93億元，而投信買超145.19億元。
法人指出，台股跌破月線後短線仍處整理格局，須觀察月線能否儘速站回及下方支撐力道，操作避免追高殺低。選股可聚焦ABF載板、封測、石英元件、廠務工程，以及具漲價題材的被動元件、記憶體等族群，採逢回分批布局策略。
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