台積電開高大漲百元！台股早盤飆近1,400點收復46K、站回10日線

00888 ETF以高達18%的年化殖利率引起市場關注，因其配息主要來自免稅的資本利得。該基金的四季配息機制和成長潛力使其成為投資者的熱門選擇，尤其在AI成長趨勢下表現亮眼。

2026-06-30 09:23