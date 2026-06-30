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美股反彈台指期夜盤揚升 法人：台股挑戰月線

中央社／ 台北30日電

美股29日反彈，與台股關聯性高的費城半導體指數上揚506.09點，漲幅3.83%。法人表示，台股29日上漲428.14點，收在44999.9點，台指期夜盤揚升805點，台股今天可望挑戰月線45355點。

投資人逢低買進科技類股，推動美股29日反彈。道瓊工業指數上漲306.63點，漲幅0.59%；標普500指數上漲86.41點，漲幅1.18%；那斯達克指數上漲522.52點，漲幅2.07%；費城半導體指數上揚506.09點，漲幅3.83%。

國內外產業訊息方面，印刷電路板設備廠科嶠工業29日董事會決議通過，將全球獨家技術授權予BrooksAutomation，推動半導體晶圓傳載盒（FOUP）清洗設備開發與應用。依據協議，合約一次性授權金總金額為1600萬美元（約新台幣5.1億元）。

電纜及不銹鋼廠華新麗華表示，受美元走強影響，金屬價格呈現震盪走勢，不銹鋼主要原料如鎳與廢不銹鋼行情轉趨疲弱，7月不銹鋼盤元產品價格，包括200、300、400系列皆維持平盤。部分原料如鉬鐵維持上漲，加上夏季用電尖峰，鋼廠成本壓力不減。

長榮航空指出，AI伺服器出貨爆發，帶動航空運價高檔不墜，包機、急單需求同步增溫，北美、東南亞線擔綱重任，今年貨運AI占比已達4至5成，看好下半年傳統旺季加持，貨運量價續揚，2028年貨機機隊將擴增3架至12架，放大貨機運能。

美股 台股 印刷電路板

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