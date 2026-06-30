國泰金盤後爆2萬張交易 除息前夕特定大咖敲進

國泰金（2882）今（30）日除息3.5元，受除息前台股觀望氣氛影響，昨日市場湧現棄息賣壓，壓制股價終場下挫4.5元或4.25％，收在101.5元，跌破月線支撐且使今日除息參考價同步下滑至98元。但在昨日盤後鉅額交易中，國泰金罕見爆出2萬張大單，總成交金額高達20.3億元，成交價格鎖定在昨日收盤價101.5元。

法人分析，在除息前夕爆出鉅額成交，顯示棄息賣壓雖沉重，但有「特定大咖資金」選擇在相對低點大舉進場布局。

這筆神秘買盤是否意味著利空將出盡，將昨日下跌視為多頭進場的時機，成為今日除息首日及後續填息之路的關鍵風向球。

台股第2季以來價量俱揚，成交值破兆元成為常態，加上投資市場氣氛佳，對壽險公司台股投資部位、券商自營獲利均有助益，金融股5月下旬以來強漲一波，獲利表現突出的國泰金股價一路墊高，18日、22日盤中均寫下117.5元天價。然上周台股大震盪，股價也出現拉回，昨日下跌4.5元收101.5元，三大法人操作偏向賣方，以外資為首合計賣超12,158張，自營商也調節225張，投信逆勢加碼82張、呈現連三買。

【記者黃于庭／台北報導】國泰金控昨（29）日代子公司國泰人壽公告，上繳母公司現金股利由175億元縮減為50億並獲金管會核准。國泰金控表示，未來對配息影響不大。

國壽表示，台債和美債利率走高，導致保險負債上升，需提存較多「特別盈餘公積保單價值差額準備金」，國壽為強化財務韌性，申請增提125.85億元，調整現金股利至50億元。

國泰金控表示，子公司國壽持續強化財務體質與資本韌性，增提保單價值差額準備金。以今年年初至今利率上升幅度來看，保單價值差額準備金的增加幅度大致已與國壽增提金額相當。