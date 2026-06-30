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聯發科評價 麥格理證券喊上萬元 給予「優於大盤」評級

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

受惠次世代張量處理器（TPU）訂單落袋與市占率提升，外資麥格理證券看好聯發科（2454）2028年ASIC營收將達400億美元，遠優於原預估的180億美元，給予「優於大盤」評級，目標價大升至10,000元。

麥格理證券是首家喊聯發科目標價上萬元的法人，為目前內外資法人圈最高價。聯發科昨（29）日股價漲30元、收3,910元，麥格理喊出的10,000元目標價，比聯發科最新收盤價高逾一倍。

以目前外資給予聯發科的目標價來看，由高而低依序為麥格理10,000元、瑞銀6,500元、花旗5,950元、里昂5,922元、摩根士丹利5,588元、高盛5,000元。券商間目標價高低也相差一倍之多。

麥格理半導體產業分析賴昱璋認為，記憶體價格持續上漲壓抑終端需求， 將使得2026年至2028年整體智慧手機出貨量下滑，消費者將轉向購買價格較低的款式，4G手機表現將稍微優於5G手機。

儘管面臨產業逆風，賴昱璋指出，聯發科的旗艦級智慧手機晶片有極高機率打入三星旗艦機種Galaxy S系列供應鏈，這將能部分緩解5G手機市場下行壓力。

此外，聯發科ASIC相關營收表現將遠高於預期。賴昱璋預估， 聯發科2028年ASIC相關營收將達400億美元，遠優於原預估的180億美元。由於2028年的次世代TPU專案將採用更先進製程，助益驅動平均售價（ASP）增長二倍以上。

聯發科也正積極從博通手中奪取市占率。雖然預估該專案會對聯發科的毛利率產生輕微稀釋效應，但同時也能顯著提升營益率。

賴昱璋認為，聯發科與另一家美國領先的雲端服務供應商（CSP）合作的新CPU專案，也將帶來進一步成長潛力，因此相當看好聯發科未來ASIC業務營運。

麥格理預估，聯發科2028年EPS將達285.6元，維持「優於大盤」評級，目標價則由5,850元大幅調升至10,000元。

聯發科 花旗 里昂

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