台股 7月不看淡…台積法說看多 不排除上攻5萬點

台股昨（29）日在台積電（2330）攜手聯發科（2454）、台達電（2308）等科技權值股領攻下，終場上漲428點，收44,999點，距離「45K」只差一步。展望後市，三大投顧董座認為，短線行情仍偏向震盪整理，今（30）日將收月線，有望挑戰收紅，持續看好台股7月行情，不排除上攻5萬點，再刷新高。

「權王」台積電昨日股價上漲30元收2,370元、聯發科上漲30元收3,910元、台達電上漲95元收1,905元，帶動AI族群反彈，台股單日成交值達1.04兆元，較上周五1.67兆元明顯縮減；集中市場今日將收月線，截至昨日，月線小漲266點，將挑戰連三個月收紅。

展望7月台股，綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧總經理黃文清看法，7月大盤仍有創新高的機會，最大利多就是16日的台積電法說會，指數上檔區間48,000點至50,000點，下檔支撐在42,000點至44,000點。

黃文清指出，以往台積電法說會前會先走一波行情，但研判此次可能會在法說會後才發動，預料上半個月仍偏向震盪整理格局；陳奕光則指出，預期上市櫃6月營收、第2季季報、半年報都會有好消息，帶動台股再發起下一波攻勢。

在族群部分，三大名師點名看好AI股，建議拉回可布局AI上游龍頭、半導體、半導體設備、記憶體、被動元件、缺料缺貨股、規格升級、高成長、高價、伺服器供應鏈、電力設備。

外資賣超減緩，但仍賣超43.3億元，連五賣；投信買超145.1億元，連五買；自營商賣超45.9億元，連五賣；三大法人合計買超55.8億元，終止連四賣。八大公股行庫買超33.7億元，連五買。