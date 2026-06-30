元大投信董座看後市 台股審慎樂觀 拉回分批接

台股驚驚漲，累計至昨（29）日，上半年來累計漲幅已達55.3%，但近期盤勢動輒出現千點震盪，甚至逾千點跌勢。元大投信董事長劉宗聖指出，對台股後市抱持審慎樂觀態度，建議投資人持續定期定額參與投資，逢高可適時部分落袋為安，若逢指數拉回時則可分批進場。

台灣經濟表現強勁，半導體與AI出口強勁，推升台股今年來從30,000點一度漲到48,218點盤中歷史高點，劉宗聖昨日出席元大優質收益成長多重資產基金IPO記者會時指出，大盤累積一波強勢上漲後，自然會出現高檔震盪，但好的還是會更好，投資要回歸基本面、後續成長性，從價值投資。而在多頭持續上攻的同時，也需要超前部署與時俱進，包含國內結合國外，股票加上債券、傳統及另類、主動結合被動、軟硬皆備等策略來因應。

針對台股後市，元大投顧指出，台股及美股獲利不斷上修，因全球雲端服務供應商（CSP）業者不停上修資本支出。台股AI廠商大部分以硬體如晶圓代工、封測、PCB、散熱等為主，受惠程度高，因此，最新上修台股今年獲利成長率預估值至49.0%、預估2027年獲利成長率27.2%，分別高於先前預估的37.1%、23.6%。

美股方面，元大投顧預估S&P 500成長21.6%、14.8%，前次預估值為13%、15.4%，在台股及美股獲利表現佳下，有利台股股市創新高。

針對今年下半年行情觀察重點，元大投顧指出，利多包含四大CSP業者上修資本支出、台積電（2330）展望佳、邊緣AI愈趨重要、AI相關廠商業績佳、台股和美股上調獲利等。至於可留意產業，則點名AI應用層及其他產業，包含OBM、ODM、工業電腦、IC通路，其餘則有晶圓代工、光通訊、機器人、低軌衛星等。