璞玉收益指數 優於大盤

臺灣指數公司客製化編製「特選臺灣璞玉精選收益指數」，近日起已經發布收盤指數；如以回溯指數表現，報酬指數近十年年化報酬率達23.85%、指數年化殖利率為9.41%，表現均優於加權指數與台灣全市場報酬指數。

「特選臺灣璞玉精選收益指數」發想自臺灣璞玉指數的設計理念，自台灣上市上櫃股票，經流動性檢驗後，依市值、優質指標與潛藏指標篩選股票；續以股利表現、股東權益報酬率、稅後純益季增率以及股價動能等指標之綜合分數，擇優選取近期表現較佳50檔成分股；以等權重機制為基礎，輔以綜合分數進行權重配置，以表彰兼具流動性、發掘潛藏價值與優質收益之股票組合績效表現。「特選臺灣璞玉精選收益指數」訂於每年4及10月進行成分股定期審核，並於7月進行權重定期審核。