化工族群2026年下半年看旺

化工族群切入半導體、被動元件材料鏈，加上原物料漲價、缺料潮，4、5月營運普遍轉好。大立（4716）昨（29）日公布5月自結獲利，虧損顯著收斂，轉盈在望；長興、永光、國精化、雙鍵等業者同樣受惠油價、轉型兩大利多，近兩月獲利大進補。

展望下半年，法人指出，隨上游石化原料供應回穩，成本壓力有望進一步舒緩，挹注化工業者下半年營運。此外，業者今年持續邁步轉型，紛紛傳出新進度，市場預期，化工股將迎來「華麗轉身」。

大立昨日公布自結5月稅後虧損306萬元，每股淨損0.03元，接近損平邊緣，較於去年同期稅後虧損3,262萬元，虧損幅度大幅收斂。

大立切入被動元件供應鏈，目前正積極打入「水性分散液-導電高分子」被動元件電容市場。其中，該公司的捲繞型電容產品，已達最後環測試驗；晶片型高階電容，則已放量投產線，預期今年內能正式踏進被動元件供應鏈。

法人表示，隨地緣政治影響，全球電容與精密電子供應鏈持續強化「非紅鏈」備援體系，大立受惠於日本SOKEN等國際大廠的技術合作，大立轉單效應逐步發酵，後續動能可期。

此外，長興、永光受惠化工行情走高、下游客戶積極備貨，加上半導體材料出貨升溫，4、5月獲利大幅成長。

長興自結5月稅前盈餘3.88億元，年增近四倍、達398.43％，每股稅前盈餘0.33元；4月獲利同樣亮眼，稅前盈餘4.97億元，年增近八成。長興表示，4、5月出貨量均受惠於下游客戶拉貨意願，維持在高檔水準。

法人指出，隨著WMCM有望在下半年顯著放量，長興旗下乾膜光阻、液態封裝材等半導體材料營收升溫，產品組合逐漸優化，加上小金雞長廣也受惠ABF載板需求，設備認列台數也將逐季提升，長興母子俱旺。

永光5月自結營業淨利4,695萬元、稅前盈餘4,307萬元，相較於去年同期數字，由虧轉盈；前五月稅前盈餘年增更超過八倍，獲利亮眼。

國精化5月稅後純益2,600萬元，年增213%；雙鍵5月自結獲利數字，單月稅後純益4,200萬元，年增451%，均有大幅成長，法人也看好後市成長趨勢。