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外資賣超60億元調節力積電 加碼友達逾17萬張
台股今天量縮反彈428.14點，外資賣超新台幣60.11億元，調節力積電2萬6786張居冠，其次為元大台灣50（0050）2萬1649張、華邦電2萬610張。
外資買超前3名分別為友達17萬7670張、彩晶2萬3080張、元大台灣50正2（00631L）1萬9504張。
台股今天漲428.14點，收在44999.9點，成交值新台幣9975.14億元。三大法人合計買超31.5億元，其中外資及陸資賣超60.11億元、自營商賣超45.93億元，投信則買超137.54億元。
外資賣超前10名依序為力積電、元大台灣50、華邦電、鴻海、旺宏、主動群益美國增長（00997A）、南茂、玉山金、主動統一全球創新（00988A）、台泥。
外資買超前10名依序為友達、彩晶、元大台灣50正2、台新新光金、嘉晶、聯電、臺企銀、國泰永續高股息（00878）、富邦NASDAQ（00662）、凱基金。
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