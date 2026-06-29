外資賣超60億元調節力積電 加碼友達逾17萬張

台股這波行情，科技股、AI概念股一路創高，市場的目光全部集中在那幾張大票上。 但如果你把眼光從市值前段班稍微移開，就會發現一件有點奇怪的事情：金融股也在漲，而且漲得悄無聲息。 富邦金、國泰金的股價早就不便宜，這些金控龍頭的市場位置幾乎已經反映了多數的基本面改善，先手的投資人早就坐進去了。 但30元以下的金融股呢？這個價位帶裡，有一批公司的基本面其實已經在過去一年到一年半之間安靜地轉好，有些的EPS成長幅度甚至比大金控更漂亮，殖利率也更高，只是因為它們不在財經媒體的聚光燈下，一般人很少去翻它們的財報。

2026-06-29 10:11