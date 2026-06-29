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呼應賴總統打造「亞洲那斯達克」藍圖 證交所推動tib-創平台上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所指出，台灣創新板（tib-創）已於2026年全面進入加速成長階段。圖為證交所董事長林修銘。圖／證交所提供
證交所指出，台灣創新板（tib-創）已於2026年全面進入加速成長階段。圖為證交所董事長林修銘。圖／證交所提供

賴清德總統於近期公開場合中，以「亞洲那斯達克」明確定位台灣在全球 AI 創新資本生態系中的戰略角色，並強調台灣在半導體、AI硬體及智慧製造供應鏈的全球領先地位，理應支撐一個具備國際吸引力的亞洲頂級創新資本平台，對此，由證交所領銜成立的台灣創新板（tib-創）作為政策明確指定的創新板塊，已正式宣示2026年全面進入加速成長階段。

該平台亦為行政院「AI 新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策上路重要的一環。

賴總統表示，台灣不只有最完整的AI產業鏈，更要成為應該成為全球科技資本匯聚的中心，亞洲的那斯達克—讓這些優秀的科技新創企業，可以在臺灣享有便利的籌資環境。他也指出，臺灣如果要成為亞洲的那斯達克，甚至比韓國、日本、新加坡、中國、香港更具優勢的話：「那就是我們要有我們的『品牌』。那我們的品牌是什麼？話講回來，還是我們的產業鏈—最完整的人工智慧產業鏈。」

證交所董事長林修銘說，台灣創新板（tib-創）的使命，就是將國家整體發展的產業政策與具體目標，轉化為企業的資本市場競爭力，並成為國內外創新企業進入國際頂尖資本市場的最短路徑。展望 2026 年下半年，tib-創將持續深化與半導體、AI 基礎建設、電動車及數位內容等前瞻產業的合作生態系，並配合「2026 臺灣週 × 亞洲創新盃競賽」等國際活動，積極拓展與東南亞、日本、歐美創投機構的對話管道，落實賴總統「亞洲那斯達克」的政策願景。

行政院「AI 新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策，也明確將台灣創新板 tib-創 定位為「亞洲創新籌資平台」的制度性載體，透過多項推動策略，結合國發會、經濟部及金管會等部會，目標於 2028 年達成每年度募資1500億元的里程碑。此一政策背書不僅是 tib-創 自 2021 年設立以來最高層級的政策支持，更代表台灣資本市場正式從「制度建立期」進入「生態系加速期」的重要轉折。而賴總統特別強調要讓「每一個產業」都能夠成為護國神山，這也將是tib-創的重要宗旨。

隨著全球 AI 基礎建設需求快速增長、臺灣半導體供應鏈持續強化國際地位，tib-創作為臺灣創新企業接軌國際資本的最短路徑，正逢前所未有的戰略時機窗口。對此，證交所也特別說明，比起一般上市板審查門檻，tib-創則提供更具彈性的門檻，且專為具備「關鍵核心技術」、「創新能力」或「創新經營模式」的創新企業設計，尤其已於 2025年1月全面取消投資人限制，在流動性與市場開放性上與上市一般板完全接軌。

證交所 賴清德 資本市場

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